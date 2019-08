Korwin-Piotrowska o otyłych dzieciach nad polskim morzem: Będą niezdolne do życia i pracy

„Idzie pokolenie otyłych od dzieciństwa, coraz wcześniej, coraz poważniej chorych ludzi. Ludzi, którzy będą chorować ciężko, będą niezdolni do życia i pracy. Tego chcemy? Nie wiem, co jest w stanie to zatrzymać” – napisała Karolina Korwin-Piotrowska. W ten sposób dziennikarka zwróciła uwagę na problem otyłości wśród polskich dzieci.