– Nie chodzi tylko o to, że zostałam wychowana w takim domu, że moja mama wierzy w Boga. Ja po prostu czuję Jego obecność, jestem przekonana o Jego istnieniu. Ciężko to wytłumaczyć – to poczucie i energię, z którą mam do czynienia. Gdy byłam z mamą w Ziemi Świętej, zrozumiałam, że ta energia rzeczywiście istnieje – wyznała Joanna Krupa, modelka, aktywistka. W rozmowie z „Wprost” gwiazda mówiła też o nagości, wsparciu środowisk LGBT, walce z Hashimoto, prawach kobiet i jajeczkach, które przed laty zamroziła w obawie przed tym, że naturalnie nie będzie mogła zostać mamą.