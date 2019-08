Tęczowe wejście do przedszkola. Radny PiS: Czy to nie ma oswajać dzieci z ideologią LGBT?

„Po co dzieci codziennie muszą to oglądać? Czy to nie ma oswajać dzieci z ideologią LGBT?” – napisał Andrzej Radomski na Facebooku. Polityk miał na myśli oryginalnie przyozdobione wejście do jednego z przedszkoli. W pobliżu drzwi wejściowych stoją dwie kolumny w tęczowych barwach.