Awaria kolektorów w Warszawie. Wiadomo, kiedy ścieki przestaną wpływać do Wisły

W najbliższą sobotę ścieki przestaną wpływać do Wisły w Warszawie – zapowiedziała Anna Moskwa, wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. W niedzielę rozpoczęto zastępcze oczyszczanie ścieków odprowadzanych do Wisły. W związku z awarią kolektora zdecydowano się na sprowadzenie sprzętu do ozonowania wody.