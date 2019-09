„Rzeczpospolita”: Spełniamy kryteria zniesienia wiz do USA

Z ustaleń „Rzeczpospolitej” wynika, że współczynnik odmów wjazdu do USA dla Polaków spadł poniżej 3 procent. Oznacza to, że nasz kraj spełnia podstawowy warunek zniesienia wiz turystycznych do Stanów Zjednoczonych.