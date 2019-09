Polacy szykują się do meczów ze Słowenią i Austrią. „Łatwo nie będzie”

Po przerwie wakacyjnej polska reprezentacja wraca do walki o wyjazd na mistrzostwa Europy. Biało-czerwoni zmierzą się kolejno ze Słowenią i Austrią, a przygotowaniach do tych spotkań mówił Robert Lewandowski. – To jedno z ważniejszych zgrupowań w eliminacjach. Wiem, że łatwo nie będzie – podkreślił kapitan kadry na konferencji prasowej.