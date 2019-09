Złoty traci do dolara i franka, zyskuje do słabnącego funta

Pogorszenie nastrojów na rynkach globalnych, wynikające przede wszystkim z utrzymujących się obaw przed dalszą eskalacją i negatywnymi konsekwencjami wojen handlowych, ale też ze strachu przed bezumownym brexitem, przekładają się na osłabienie złotego do dolara i szwajcarskiego franka. Jednocześnie zyskuje on do tracącego wobec większości walut brytyjskiego funta.