Nikt nie wie, o co mu chodziło. Bo z jednej strony przyszedł na policję, żeby zbadać się alkomatem. No ale gdy okazało się, że jest pijany (2,6 promila), to chyba powinien odpuścić dalszą jazdę i iść spać? Cóż, on postanowił pojechać dalej, uzbrojony jedynie w wiedzę, że jest nietrzeźwy.