Dulkiewicz dla „Wprost”: To moja prywatna sprawa, kto jest ojcem mojego dziecka

– Kiedy zapytałam prezydenta Pawła Adamowicza, czy to, że jestem samodzielną matką, nie stanie się dodatkowym powodem do atakowania jego i miasta odpowiedział, że to jest wielki atut – powiedziała w rozmowie z „Wprost” prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.