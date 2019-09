CBA kupiło system do inwigilacji Polaków? Jest oświadczenie służb

Dziennikarze TVN24 w jednym z magazynów ujawnili, że CBA mogło kupić system inwigilacji Pegasus. Izraelski program do elektronicznego szpiegowania służy do śledzenia zawartości telefonów i komputerów oraz jest trudny do wykrycia.