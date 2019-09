Sobota na Nizinie Szczecińskiej, Ziemi Lubuskiej, Lubelszczyźnie oraz Podkarpaciu zapowiada się pogodnie. Na pozostałym obszarze przeważnie będzie pochmurno i pojawią się opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 st. C w Wielkopolsce do 24 st. C na Podkarpaciu.