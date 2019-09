Patryk Vega pytany o naciski przed premierą „Polityki”: To byli ludzie ze szczytu władzy

„Polityka” weszła już na ekrany kin, a Patryk Vega chętnie opowiada o pracy nad filmem. Reżyser zdradził w rozmowie z Onetem, że podczas realizacji produkcji pojawiały się naciski na to, by go nie emitowano.