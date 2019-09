Poniedziałek na Suwalszczyźnie, Podlasiu i Lubelszczyźnie będzie pogodny. Na pozostałym obszarze pojawią się opady deszczu i burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 st. C na Pomorzu Zachodnim do 27 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, południowo-wschodni. W porywach burzowych może osiągnąć do 90 km/h.