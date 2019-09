– To, co zapowiedział pan Matecki jest kompletnie żenujące, godne największego potępienia, nie idzie w parze z tym, co głosi Prawo i Sprawiedliwość – stwierdził Radosław Fogiel w rozmowie z reporterem RMF FM. W ten sposób zastępca rzecznika PiS odniósł się do zaangażowania Dariusza Mateckiego w akcję promowaną m.in. przez Młodzież Wszechpolską.