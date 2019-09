Leszek Miller był gościem programu „Graffiti” Polsat News. – Mimo iż moje miejsce pracy jest w Strasburgu i Brukseli, to zwykle w weekendy pomagam moim koleżankom i kolegom w Wielkopolsce, bo to jest mój okręg wyborczy. Do końca wyborów będę to dalej czynił – stwierdził Leszek Miller, mówiąc o swoim zaangażowaniu podczas kampanii wyborczej.