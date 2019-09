Skreślili go z list PiS. Założył komitet, którego skrótowiec to... PiS

Łukasz Zbonikowski, były polityk Prawa i Sprawiedliwości, po skreśleniu go z list do Sejmu w woj. kujawsko-pomorskim założył własny komitet Patrioci i Samorządowcy (PiS), z którego będzie startował do Senatu.