33-letnia pacjentka miała dwie operacje. Podczas pierwszej doszło do zaszycia narzędzia chirurgicznego. W wyniku drugiej operacji, gdy to narzędzie zostało wyciągnięte, doszło do zgonu. Nie bezpośrednio, ale krótki czas po przeprowadzeniu operacji. Prokuratura bada okoliczności śmierci kobiety.