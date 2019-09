Agnieszka Pomaska jest aktywna w mediach społecznościowych, a posty komentują zarówno jej zwolennicy, jak i przeciwnicy. Niekiedy dochodzi do sytuacji, że internauci wręcz obrażają posłankę, na co ona odpowiada składaniem zawiadomień do prokuratury. Onet poinformował o wyroku sądu w jednej z takich spraw.