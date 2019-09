Trasa S7 Warszawa-Gdańsk. Bardzo wolno to idzie

Jedne drogi ekspresowo powstają w Polsce ekspresowo, inne nie mają takiego szczęścia. Warszawiacy udający się do Gdańska na brakujący fragment „siódemki” od trasy S8 do Kiełpina (13 km) poczekać muszą aż do 2025 roku. Najbliższe 6 lat wciąż podróżować będą przez Łomianki.