Dziennikarze Onetu po raz kolejny wracają do sprawy Dawida Kosteckiego. Konfrontują jego zeznania z twierdzeniami prokuratury, która twierdziła, że nie mówił on o podsłuchiwaniu polityków. Onet dotarł do wypowiedzi byłego boksera wprost omawiających właśnie to zagadnienie.