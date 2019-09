Ponad 2,8 mln złotych – tyle wynosi kara, którą Urząd Ochrony Danych Osobowych nałożył na internetowy sklep Morele.net za ogromny wyciek danych swoich klientów, do którego doszło pod koniec zeszłego roku. To największa kara, którą do tej pory nałożył UODO.