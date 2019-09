„Nie świruj, idź na wybory” – w ten sposób m.in. Wojciech Pszoniak zachęca do wzięcia udziału w zbliżających się wyborach. – Każdy sposób na mobilizowanie do udziału w wyborach jest sposobem pożądanym – stwierdziła Ewa Marciniak w rozmowie z Wprost.pl. Jednocześnie politolog zaznaczyła, że nie powinny mieć miejsca „zachowania prześmiewcze odnoszące się do osób niepełnosprawnych".