Najnowszy sondaż CBOS wskazuje na to, że PiS wciąż jest wiodącą siłą polityczną w Polsce. Chociaż partia rządząca odnotowała nieznaczny spadek, to może liczyć na poparcie 46 proc. respondentów. To o ponad 20 punktów procentowych więcej, niż zebrała Koalicja Obywatelska.