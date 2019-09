Polityka jednoczenia plemion słowiańskich prowadzona przez Mieszka I miała również na celu uzyskanie szerokiego dostępu do Morza Bałtyckiego wraz z ujściem dwóch rzek – Wisły i Odry. Chęć wcielenia do swojego księstwa ujścia Odry prowadziła do nieuchronnego konfliktu z tamtejszymi Słowianami – jedną z grup Wieletów oraz pomorskimi Wolinianami, panującymi nad tą częścią wybrzeża. 22 września 967 roku doszło do rozstrzygającej bitwy.