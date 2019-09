W wywiadzie dla „Gazety Wyborczej” Grzegorz Schetyna zapowiedział, że jeśli jego partii uda się wygrać wybory to Małgorzata Kidawa-Błońska lepiej niż on poprowadzi rozmowy koalicyjne. Natomiast, czy uda się wygrać, czy nie, to w styczniu i tak odbędą się wewnętrzne wybory w PO, w których działacze ocenią dotychczasowego lidera partii.