Andrzej Duda pojawił się w programie „Gość Wiadomości”, gdzie był pytany o relacje ze Stanami Zjednoczonymi, przyszłoroczne wybory prezydenckie oraz kontrowersyjną wypowiedź Emmanuela Macrona. – Uważam, że była to wypowiedź co najmniej nieelegancka, bo nie jest to wypowiedź zgodna z prawdą – powiedział prezydent o słowach francuskiej głowy państwa.