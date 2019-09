Do szczecińskiego sądu trafiła sprawa mężczyzny, który rzucił na chodnik w Szczecinie łupinę po pestce słonecznika. – Każdy z nas może sobie pomyśleć, że jedna łupinka słonecznika, jeden wypalony papieros, jeden bilet, to jest nic. To by znaczyło przyzwolenie i w tym momencie każdy z nas mógłby to zrobić – stwierdziła sędzia Barbara Rezmer.