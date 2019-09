W sobotę, 28 września, pierwsi kierowcy pojadą drogą ekspresową S7 od Skomielnej Białej do Rabki Zdroju i dalej dwujezdniową drogą główną przyspieszoną do Chabówki. To wyjątkowo malownicza trasa z widokami na góry, w tym Tatry. Jest to pierwszy z trzech odcinków budowanej S7 na południe od Krakowa, od Lubnia do Rabki Zdroju, który zostanie oddany do użytku.