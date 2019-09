29 września 1609 roku polska armia przystąpiła do oblężenia Smoleńska. Był to pierwszy krok na drodze do zdobycia Moskwy. Co ciekawe, wojska Zygmunta III wkroczyły do Smoleńska dopiero 13 czerwca 1611 roku, kiedy stolica carów znajdowała się już w polskich rękach.