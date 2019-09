„Zwykła polska rodzina” w spocie Koalicji Obywatelskiej to... aktorzy. Internauci są bezlitośni

Najnowszy spot Koalicji Obywatelskiej pokazuje nam pięcioosobową rodzinę. Najpierw dziękują oni za 500 plus, a później zwracają uwagę na to, dlaczego to za mało. W odpowiedzi na spot Mateusz Morawiecki zaproponował rodzinie spotkanie. Internauci odkryli jednak, że w klipie wystąpili... zawodowi aktorzy.