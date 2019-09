Baner w kształcie postaci Artura Gierady powieszono w jednym z kieleckich parków. Kandydat Koalicji Obywatelskiej w wyborach do Sejmu stwierdził, że „przekroczono kolejną granicę”, a sprawa trafi do prokuratury. – To jest przestępstwo, to jest forma groźby karalnej – dodał pełnomocnik posła.