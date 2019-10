Martyna Wojciechowska o wejściu do polityki: Zbyt często mówię, co myślę

– Czasem, gdy widzę w przestrzeni publicznej, jak kobiety sięgają po wulgaryzmy, to robi mi się przykro. Nie o to chodzi, byśmy zachowywały się jak niektórzy aroganccy mężczyźni trzymający do tej pory władzę. Nie potrzebuję sięgać po tego typu narzędzia, by udowodnić swoją siłę – powiedziała Martyna Wojciechowska w rozmowie z „Wprost”. Dziennikarka, podróżniczka i autorka książek przyznała, nie widzi przyszłości w tym, żeby kobiety przejmowały męski styl zarządzania i wchodziły w męskie buty.