- Rolą dziennikarza, z zasady, jest informować, robić to rzetelnie, bezstronnie. I ta bezstronność w pewnym momencie zaczęła mi doskwierać. Trudno było mi nie oceniać zjawisk, których byłam świadkiem i wyjeżdżać z odwiedzanych przeze mnie krajów z myślą, że pokazanie widzom na świecie moich bohaterów, to wszystko, co mogę dla nich zrobić - przyznała w rozmowie z „Wprost” dziennikarka i podróżniczka Martyna Wojciechowska wyjaśniając powody powołania fundacji „UNAWEZA”.