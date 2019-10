– To politycy i publicyści prawicy oskarżają mnie o to, że jestem złodziejem. Wychodzi prezes Kaczyński i też mnie atakuje, że opóźniam wypłacanie pieniędzy, co jest nieprawdą – mówił w TVN24 Rafał Trzaskowski komentując zamieszanie wokół wypłacania świadczenia 500+ w Warszawie.