– Ja to co mówię, mówię zawsze publicznie i nie ma dla mnie znaczenia, czy ktoś nagrywa – powiedział w Osieku w województwie kujawsko-pomorskim minister rolnictwa Jan Krzyzsztof Ardanowski odnosząc się do taśm z jego udziałem. Chodzi o nagranie rozmów ministra z pracownikami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. – Skandalem jest to, że tysiące wniosków na modernizację leżą i nie są obrobione – mówił minister na nagraniu.