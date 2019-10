Małgorzata Kidawa-Błońska poleciała do Brukseli na spotkanie z przewodniczącym Rady Europejskiej. – Jak się ma do czynienia z takimi kandydatami i takimi politykami jak Małgorzata Kidawa-Błońska, absolutnie unikatowymi w dzisiejszych czasach, to chyba warto wesprzeć. Robię to z pełnym przekonaniem – stwierdził Donald Tusk.