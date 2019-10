– Rządy PiS to rządy wolności i tolerancji i demokracji. Rządy naszych przeciwników to fikcja demokracji, brak wolności, brak tolerancji. To koniec tego wszystkiego, o czym marzyliśmy za czasów tamtej Solidarności, o czym marzyliśmy, kiedy myśleliśmy, żeby Polska stała się wolna – mówił na konwencji regionalnej PiS w Warszawie Jarosław Kaczyński.