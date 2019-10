Onet ujawnił list Kaczyńskiego do wyborców. Co napisał prezes PiS?

Portal Onet.pl dotarł do treści listu, który Jarosław Kaczyński napisał do wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Prezes PiS zaapelował do sympatyków partii, aby „wnieśli własny wkład w umożliwienie dalszego marszu ku polskiej wersji państwa dobrobytu”.