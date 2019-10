Jan Szyszko w trakcie debaty wyborczej w Pruszkowie mówił w zaskakującym tonie o budowie przedszkoli i żłobków. Były minister środowiska stwierdził, że są one „spuścizną po poprzednim systemie, komunistycznym, ale również po rządach Platformy Obywatelskiej i PSL-u”. Dziennikarki pytały go o to podczas konferencji prasowej w Warszawie.