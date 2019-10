Krystyna Pawłowicz niejednokrotnie była stroną sprawy sądowej, procesując się m.in. z Jerzym Owsiakiem. Co ciekawe, trzy razy do rozpraw wylosowano tego samego sędziego, co wypomniała na Twitterze Barbara Nowacka. Pawłowicz nie pozostała jej dłużna, a wypowiedź posłanki PiS skrytykowała Joanna Mucha.