O ile jeszcze do wczoraj Olga Tokarczuk była jedną z najbardziej znanych polskich współczesnych pisarek, to od 10 października stała się niekwestionowaną gwiazdą numer jeden. Autorka powieści takich jak „Prawiek i inne czasy” czy „Bieguni” to pisarka ceniona również przez polityków, którzy przyłączyli się do gratulacji składanych świeżo upieczonej noblistce.