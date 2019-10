Prezes PiS Jarosław Kaczyński w Polskim Radiu przekonywał, że Prawo i Sprawiedliwość zrobiło w ciągu 4 latach wszystko, co zapowiedziało. – Każdy, kto o tym wie, może wobec tego zakładać, że zrealizujemy także to, co zapowiadamy na kolejne 4 lata – zaznaczył. Mówił także o planach dotyczących opłat dla rolników.