– To co się dzieje z prawem, to co się dzieje z sądami jest straszne. Druga sprawa, która jest nieuchwytna, ale przerażająca, to demoralizacja, zmiany w głowach ludzi dopuszczające kłamstwo i niesprawiedliwość – powiedziała w rozmowie z „Gazetą Wyborczą” Krystyna Janda