Jachira, Fabisiak, Obaz. Ci posłowie dostali się do Sejmu z najmniejszym poparciem w Polsce

Klaudia Jachira, Andrzej Sośnierz, Joanna Fabisiak, czy Robert Obaz to nowi posłowie, którzy mieli w wyborach dużo szczęścia. Mimo że zdobyli niewielką liczbę głosów, to dzięki ordynacji wyborczej udało im się dostać do Sejmu.