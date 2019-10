Spór ojca i syna o 500+. Pierwszy dostał się do Sejmu z list PiS-u, drugi z Konfederacji

– Ten system jest właśnie kwintesencją zła w wykonaniu państwa. To jest przyzwyczajenie obywateli do tego, że swój dobrobyt nie zawdzięczają pracy, tylko głosowaniu, wypisywaniu formularzy i ustawianiu się w kolejkach do urzędów – powiedział Dobromir Sośnierz z Konfederacji na antenie Polsat News. Andrzej Sośnierz, jego ojciec i poseł PiS był na temat 500 + odmiennego zdania.