Gad, klawisz, złodziej, celówka, kipisz – brzmi jak tajny szyfr? Takim słownictwem na co dzień posługują się odsiadujący wyroki w więzieniach. Paweł Kapusta w książce „Gad. Spowiedź klawisza” wyjaśnia znaczenie najczęściej używanych w slangu więźniów i strażników słów, by czytelnik przez kolejne strony mógł przebrnąć wzbogacony o dodatkową wiedzę, niezbędną do zrozumienia przedstawionych historii.