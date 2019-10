Kard. Wyszyński zostanie beatyfikowany 7 czerwca 2020 r. w Warszawie – poinformował kard. Kazimierz Nycz na konferencji zwołanej przez Archidiecezję Warszawską. Uruchomiono też specjalny portal poświecony beatyfikacji z licznikiem odliczający co do sekundy czas pozostały do uroczystości.