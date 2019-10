To pytanie nurtuje warszawiaków od niedzieli, kiedy to na ul. Sokratesa doszło do tragicznego w skutkach wypadku samochodowego. Media społecznościowe zalała masa apelów, kilkaset osób zebrało się na proteście na feralnym przejściu dla pieszych, na przyszły tydzień zapowiedziano manifestację. Mimo to, od niedzieli ratusz milczy. Gdzie Pan jest, Panie prezydencie?