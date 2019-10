Znamy go jako premiera, ministra, posła, a ostatnio eurodeputowanego. Przed Leszkiem Millerem kolejne wyzwanie– polityk wystąpi w piątkowym odcinku „Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami” jako partner swojej wnuczki na parkiecie. „Wnuczce się nie odmawia” - skomentował na Twitterze.