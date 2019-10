Zgodnie z ustawą o zakazie handlu, zakupy w 2019 roku możemy zrobić tylko w ostatnią niedzielę miesiąca. Oznacza to, że 27 października sklepy i galerie handlowe będą otwarte. To ostatnia niedziela przed Świętem Zmarłych. W najbliższym czasie sklepy będą zamknięte nie tylko w niedzielę 3 listopada, ale też we Wszystkich Świętych – 1 listopada.